È scontro tra Tajani e Salvini sull’immunità a Ilaria Salis

Si accende lo scontro nel centrodestra italiano dopo il voto del parlamento europeo che ha confermato l’immunità a Ilaria Salis, l’eurodeputata di Avs accusata in Ungheria di aver aggredito dei neonazisti a una manifestazione nel 2023, episodio che lei ha sempre negato. La richiesta di revoca avanzata dall’Ungheria è stata respinta per un solo voto: 306 favorevoli, 305 contrari e 17 astenuti. Un risultato che ha scatenato polemiche sulle defezioni tra le file del Partito Popolare Europeo, gruppo di cui fa parte Forza Italia. Il vicepremier Matteo Salvini ha attaccato implicitamente gli azzurri con un post sui social: «Col trucchetto del voto segreto, richiesto dai gruppi di sinistra, anche qualcuno che si dice di ‘centrodestra’ ha votato per salvare la signora Salis dal processo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

