È scontro tra Tajani e Salvini sull’immunità a Ilaria Salis
Si accende lo scontro nel centrodestra italiano dopo il voto del parlamento europeo che ha confermato l’immunità a Ilaria Salis, l’eurodeputata di Avs accusata in Ungheria di aver aggredito dei neonazisti a una manifestazione nel 2023, episodio che lei ha sempre negato. La richiesta di revoca avanzata dall’Ungheria è stata respinta per un solo voto: 306 favorevoli, 305 contrari e 17 astenuti. Un risultato che ha scatenato polemiche sulle defezioni tra le file del Partito Popolare Europeo, gruppo di cui fa parte Forza Italia. Il vicepremier Matteo Salvini ha attaccato implicitamente gli azzurri con un post sui social: «Col trucchetto del voto segreto, richiesto dai gruppi di sinistra, anche qualcuno che si dice di ‘centrodestra’ ha votato per salvare la signora Salis dal processo. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: scontro - tajani
Tajani a Washington, oggi l’incontro con Rubio sui dazi: “Va evitato lo scontro commerciale”
Scontro tra Tajani e Picierno su Gergiev. Lei prova a gettare la croce sul governo, lui le chiarisce le idee: «Lo avete invitato voi» (video)
Tajani “Nessuno vuole lo scontro con le toghe”
BISCEGLIE (BAT) - Un corteo nato per esprimere solidarietà al popolo palestinese si è trasformato in terreno di scontro politico. Un cartello apparso per pochi istanti con minacce dirette ai vertici del governo: «Meloni, Tajani, Salvini farete la fine di Mussolini - facebook.com Vai su Facebook
Extraprofitti, è ancora scontro nel centrodestra. Salvini: «Dalle banche possibile contributo di 5 miliardi». Tajani: «Roba da Unione sovietica» - X Vai su X
Salis, scontro Salvini-Tajani: «L'avete aiutata». «Basta calunnie» - Duro botta er risposta tra i due vicepremier dopo la conferma dell'immunità parlamentare alla deputata europea di Avs ... Scrive corriere.it
Rafforzata protezione per Tajani e Salvini. Ministro Esteri: “Clima non dei migliori" - "Oggi è stato innalzato il livello di scorta al presidente del Consiglio, al vicepresidente Salvini e a me. Secondo tg24.sky.it