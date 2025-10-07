- Ricordate Francesca Ghio, la consigliera di Avs che denunciò pubblicamente di essere stata abusata da un uomo quando era molto giovane? Bene. Oggi a Genova il centrodestra chiedeva di ripristinare una targa per Norma Cossetto, stuprata e infoibata dai partigiani, ma la Ghio ha ricordato che “era fascista”. Quindi se sei fascista, se ti stuprano e uccidono, è meno grave? - Ilaria Salis è salva per il rotto della cuffia. Per un voto potrà mantenere il suo privilegio di casta, quella vituperata immunità che una volta i suoi “compagni” combattevano fino alla morte. Ma così va il mondo. - Come ho detto già in un’altra occasione, sono quasi contento che l’Europarlamento abbia concesso l’immunità alla Salis. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - E ora immunità per tutti, che imbarazzo la Salis e Hamas: quindi, oggi…