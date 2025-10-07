È morto Raffaele Tiro medico dell' ospedale Renzetti ed ex sindaco di Rocca San Giovanni

È scomparso all'età di 74 anni Raffaele Tiro, medico radiologo dell'ospedale Renzetti di Lanciano e sindaco di Rocca San Giovanni dal 1993 al 1997, nonché vice sindaco nella legislatura successiva. A darne notizia è il Pd Terre dei trabocchi, con un commento di cordoglio: “Oggi salutiamo con. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

