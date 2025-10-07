È morto il pollo dei Griffin | la produzione taglia il personaggio di Ernie e questa volta per sempre
I produttori de I Griffin confermano la morte permanente di Ernie, l'iconico pollo giallo. Alec Sulkin spiega perché dopo 24 anni una delle gag più celebri della serie non tornerà mai più. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: morto - pollo
Tenta di calmare i suoi cani durante un litigio per dei nuggets di pollo: 34enne azzannata a morte >> https://buff.ly/44YCrvE - facebook.com Vai su Facebook
Mamma incinta morta a 39 anni, uccisa dall'Escherichia coli: «L'ha preso da un pollo» - X Vai su X
È morto il pollo dei Griffin: la produzione taglia il personaggio di Ernie, e questa volta per sempre - Alec Sulkin spiega perché dopo 24 anni una delle gag più celebri della serie non tornerà mai più. fanpage.it scrive
I Griffin: confermata la morte di Ernie il Pollo Gigante - I Griffin dicono addio a Ernie, il Pollo Gigante: i produttori confermano la sua morte definitiva dopo 26 anni. Scrive lascimmiapensa.com