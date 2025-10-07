E’ morta a 117 anni senza avere malattie e con un corpo di 100 il suo segreto? I geni ma anche lo yogurt | la storia di Maria Branyas Morera la donna che ha sfidato le leggi della biologia

E’ possibile raggiungere un’età estremamente avanzata senza che il cervello necessariamente inizi a perdere colpi o che le consuete malattie di accumulino. Ne è stata una prova vivente Maria Branyas Morera, la persona più anziana del mondo che, prima di morire l’anno scorso, aveva soffiato ben 117 candeline. Ora un team di medici dell’Istituto di ricerca spagnolo Josep Carreras ha eseguito una serie completa di esami, scoprendo che, sebbene il suo corpo mostrasse chiari segni di estrema vecchiaia, una serie di fattori biologici l’hanno protetta da quelle malattie che normalmente affliggono le persone negli ultimi anni della loro vita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “E’ morta a 117 anni senza avere malattie e con un corpo di 100, il suo segreto? I geni, ma anche lo yogurt”: la storia di Maria Branyas Morera, la donna che ha sfidato le leggi della biologia

In questa notizia si parla di: morta - anni

Celeste e Jacopo, due bambini uccisi da un virus: lei morta a 2 anni per un'infezione al cuore, lui (9 anni) aveva subìto un trapianto di fegato

Ozzy Osbourne, è morta la leggenda del metal a 76 anni

Chi era Sara, morta a 16 anni in scooter per l’asfalto bagnato e viscido

Tragedia sulla linea Milano–Chiasso: una ragazza di 15 anni è morta dopo essere stata investita da un treno tra Seregno e Camnago. Vai su Facebook

Dodici anni dopo la tragica e controversa morte di Mario Biondo, avvenuta il 30 maggio 2013, una possibile svolta giudiziaria arriva dalla Spagna. L’Audiencia provinciale di Madrid ha riconosciuto per la prima volta che il decesso del cameraman palermitan - X Vai su X

Longevità, i segreti che hanno permesso a Maria Branyas Morera di arrivare a 117 anni: la sorpresa dei telomeri, i tre yogurt e l'intestino - Quali erano le sue abitudini di vita e che cosa hanno scoperto gli scienziati sulla sua biologia ... Riporta msn.com

Longevità, il sorprendente studio sulla “nonna record” di 117 anni - I ricercatori hanno analizzato la dieta e lo stile di vita di una donna spagnola ultracentenaria per scoprire il suo “segreto di lunga vita” ... Come scrive dilei.it