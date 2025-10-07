E Miu Miu ridà nobiltà al grembiule

Da sempre, Miuccia Prada coltiva il gusto delle contraddizioni. Per la PrimaveraEstate 2026 Miu Miu sceglie un oggetto di domestica umiltà – il grembiule – e ne fa un segno di potere silenzioso. Come sempre il défilé si svolge nel Palais d’Iéna, nato per L’Esposizione Universale del 1937, quando si edificò il nuovo Museo nazionale dei Lavori Pubblici. Sede ideale per "parlare del lavoro delle donne, usando il mio lavoro", dice la designer. È un proposito che, sotto la sua apparenza semplice, restituisce nobiltà a ciò che la storia ha relegato all’ombra. "Il grembiule è il mio capo preferito. È protezione e cura, simbolo dell’impegno e della fatica delle donne". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

