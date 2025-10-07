È lui è morto Cadavere scoperto nel bosco la tragica notizia dai carabinieri | era scomparso

Caffeinamagazine.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato identificato il corpo ritrovato nel bosco tra Bottanuco e il fiume Adda, in provincia di Bergamo. Si tratta, con ogni probabilità, del giovane studente universitario di 24 anni scomparso lo scorso aprile da Grezzago, nel Milanese. La conferma definitiva arriverà solo con l’esito del test del Dna, ma tutti gli indizi sembrano convergere verso di lui. Dopo mesi di ricerche e appelli disperati dei familiari, la vicenda del ragazzo originario dello Sri Lanka sembra così giungere a una tragica conclusione. A fare la scoperta, sabato mattina, sono stati due cacciatori che si trovavano nella zona delle cave di Bottanuco. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: morto - cadavere

Marangio trovato morto, conoscenti ai raggi X: telefono spento 48 ore prima. Ipotesi cadavere spostato

Psicoterapeuta morto in casa, sul cadavere spuntano macchie anche sull’addome

Cadavere trovato in una risaia: il giallo del ciclista morto

Cerca Video su questo argomento: 200 232 Morto Cadavere