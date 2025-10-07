È lui è morto Cadavere scoperto nel bosco la tragica notizia dai carabinieri | era scomparso
È stato identificato il corpo ritrovato nel bosco tra Bottanuco e il fiume Adda, in provincia di Bergamo. Si tratta, con ogni probabilità, del giovane studente universitario di 24 anni scomparso lo scorso aprile da Grezzago, nel Milanese. La conferma definitiva arriverà solo con l’esito del test del Dna, ma tutti gli indizi sembrano convergere verso di lui. Dopo mesi di ricerche e appelli disperati dei familiari, la vicenda del ragazzo originario dello Sri Lanka sembra così giungere a una tragica conclusione. A fare la scoperta, sabato mattina, sono stati due cacciatori che si trovavano nella zona delle cave di Bottanuco. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
