Il motivo per cui il centrodestra avanza deriva dall' ossessione dell'opposizione di porsi, come primo obbiettivo, quello di vincere al posto del centrodestra. Manca la proverbiale gavetta, non basta metter su l'insegna e aspettare che accorrano. I cittadini che non votano più, non li si convince con la promessa di battere il governo e perché? Se non votano, non hanno idea di che cosa stia facendo chi c'è al governo (beninteso alcuni non sanno neanche chi ci sia a capo), altri sono perfettamente informati e hanno tutte le ragioni per non votare. L'alternativa al governo non è materia di discussione o sulla quale si debba speculare, poiché la Costituzione del nostro malandato paese e la zoppicante democrazia che lo sorregge sono gli elementi essenziali che permettono la libertà della scelta.

È l'ossessione di vincere che fa perdere la sinistra: stendiamo un velo pietoso sul campo largo