È l’ora dei registi parte il Festival con Gianni Amelio

Arezzo, 7 ottobre 2025 – Arrivano Gianni Amelio, Roberto Andò, Maurizio Nichetti, tre registi per altrittanti riconoscimenti, con loro parte la 43esima edizione del Valdarno Cinema Festival. Appuntamento da oggi all'11 ottobre a San Giovanni Valdarno. Il premio Marzocco alla carriera andrà a Gianni Amelio e Roberto Andò, un riconoscimento speciale, Valdarno Cinema, sempre alla carriera, invece per Maurizio Nichetti. I tre registi saranno infatti i principali protagonisti dell'edizione 2025 di ValdarnoCinema film festival e incontreranno il pubblico dopo la proiezione dei loro ultimi lavori. Si tratta di Gianni Amelio del film 'Campo di battaglia' le cui riprese si sono svolte proprio ad Arezzo l'anno scorso.

