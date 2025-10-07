È la giornata dei campioni del mondo | dopo Pogacar Lorenzo Finn trionfa nella Coppa San Daniele

Gazzetta.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ligure, 18 anni, conquista nella classica in Friuli la prima vittoria da iridato Under 23, arrivata un’ora dopo quella di Pogacar a Varese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

200 la giornata dei campioni del mondo dopo pogacar lorenzo finn trionfa nella coppa san daniele

© Gazzetta.it - È la giornata dei campioni del mondo: dopo Pogacar, Lorenzo Finn trionfa nella Coppa San Daniele

In questa notizia si parla di: giornata - campioni

Il Como batte i campioni d’Asia dell’Al-Ahli nella prima giornata di Como Cup

Mondiali di atletica quinta giornata: azzurri in pista e campioni da seguire in diretta TV

Coppa del mondo. Mora secondo nei 200 dorso - Subito un italiano sul podio nella prima giornata di gare a Shanghai per la prima delle tre tappe di coppa del mondo di nuoto 2024. Segnala federnuoto.it

Pokémon incorona i suoi campioni del mondo - Dopo un elettrizzante weekend ad Anaheim (California), sono stati incoronati i campioni del mondo per il 2025 dei videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, del Gioco di Carte Collezionabili ... Scrive sportmediaset.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: 200 Giornata Campioni Mondo