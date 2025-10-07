Arriva da una stagione da record, ma non è ancora sazio: Riccardo Orsolini scrive nuovi record e lavora con il Bologna a caccia dell’intesa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2027. L’ultimo confronto tra i vertici rossoblù e il suo agente, Michelangelo Minieri, è andato in scena giovedì scorso. Ma i contatti sono quotidiani. Non è ancora tempo di fumata bianca, l’intesa non c’è, la voglia di arrivarci al momento pare evidente: non solo per il rapporto simbiotico del numero 7 con la piazza, ma pure per gli ottimi rapporti di un procuratore che a Casteldebole arriva spesso e volentieri, rappresentando pure Fabbian, il neo nazionale Cambiaghi e il Primavera Francesco Castaldo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - E’ in testa ai cannonieri con Pulisic. Ricky da record. Lavori in corso per il rinnovo