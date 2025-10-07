E’ in testa ai cannonieri con Pulisic Ricky da record Lavori in corso per il rinnovo
Arriva da una stagione da record, ma non è ancora sazio: Riccardo Orsolini scrive nuovi record e lavora con il Bologna a caccia dell’intesa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2027. L’ultimo confronto tra i vertici rossoblù e il suo agente, Michelangelo Minieri, è andato in scena giovedì scorso. Ma i contatti sono quotidiani. Non è ancora tempo di fumata bianca, l’intesa non c’è, la voglia di arrivarci al momento pare evidente: non solo per il rapporto simbiotico del numero 7 con la piazza, ma pure per gli ottimi rapporti di un procuratore che a Casteldebole arriva spesso e volentieri, rappresentando pure Fabbian, il neo nazionale Cambiaghi e il Primavera Francesco Castaldo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: testa - cannonieri
Serie D, la classifica cannonieri del girone G: Maggio balza in testa Vai su Facebook
Lautaro Martinez nella top 5 dei cannonieri all time dell'Inter 5 La rete segnata ieri sera contro la Cremonese permette all'argentino di scrivere una nuova pagina della storia nerazzurra Secondo voi il 'Toro' a quanti gol può arrivare #Inter #Lautaro - X Vai su X