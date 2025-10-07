Sul candidato del centrodestra che sfiderà in Campania il pentastellato Roberto Fico, FdI, Lega e Noi moderati fanno fronte comune contro Forza Italia. Con un colpo di mano, il partito di Giorgia Meloni ha diffuso una nota in cui ha annunciato che il candidato che sosterrà per la presidenza della Regione Campania è il viceministro agli Esteri Edmondo Cirielli. Meloni forza la mani in Campania con l’appoggio di Lega e Nm. “Profondamente radicato sul territorio”, Cirielli “ha esperienza e la necessaria capacità per poter affrontare la sfida non semplice di ridare alla Campania lo stesso buongoverno che Giorgia Meloni sta dando alla nazione insieme agli amici alleati del centrodestra”, dicono da FdI. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - E in Campania è lite a destra sul candidato Cirielli