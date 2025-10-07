È il primo bunker antiatomico di lusso in Italia | ecco dove si trova

Today.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La casa è il luogo in cui ci sentiamo al sicuro, a volte però non bastano le quattro mura a proteggerci dall’esterno ed ecco che alcuni pensano che la soluzione ideale contro possibili catastrofi siano i bunker. Una struttura usata da sempre, caratterizzata da un ambiente semplice ed essenziale. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: primo - bunker

200 primo bunker antiatomico&#200; il primo bunker antiatomico di lusso in Italia: ecco dove si trova - Un edificio con quasi un secolo di vita potrebbe aprire la strada a un nuovo utilizzo di questo tipo di strutture ... Come scrive today.it

L'ex bunker del Banco di Napoli diventerà antiatomico - L'ex caveau della sede torinese del Banco di Napoli, all'angolo tra Via Vittorio Alfieri e Via Arsenale, sarà convertito in un bunker antiatomico da Vertico, il gruppo torinese fondato dieci anni fa ... Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: 200 Primo Bunker Antiatomico