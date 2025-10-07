È il momento del ritorno in Italia di Sandro Tonali? Il ragazzo ha incontrato il suo agente

Pianetamilan.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sandro Tonali ha incontrato in Italia il suo agente. È arrivato il momento del ritorno in patria per il centrocampista del Newcastle e della Nazionale italiana?. Voci di calciomercato parlano di un Sandro Tonali volenteroso di ritornare in Italia. Milan e Juventus sono alla finestra per il centrocampista del Newcastle. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

200 il momento del ritorno in italia di sandro tonali il ragazzo ha incontrato il suo agente

© Pianetamilan.it - È il momento del ritorno in Italia di Sandro Tonali? Il ragazzo ha incontrato il suo agente

In questa notizia si parla di: momento - ritorno

Renato Veiga alla Juve: la posizione del Chelsea è chiara per il possibile ritorno del portoghese. Al momento i Blues fanno trapelare questo chiaro indizio… Novità

Svu stagione 27: perché è il momento ideale per il ritorno di un personaggio della stagione 11

Arriva il momento del ritorno in mare per la tartaruga Yan: la liberazione nel corso dell'evento "Across Time"

Cerca Video su questo argomento: 200 Momento Ritorno Italia