È il momento del ritorno in Italia di Sandro Tonali? Il ragazzo ha incontrato il suo agente

Sandro Tonali ha incontrato in Italia il suo agente. È arrivato il momento del ritorno in patria per il centrocampista del Newcastle e della Nazionale italiana?. Voci di calciomercato parlano di un Sandro Tonali volenteroso di ritornare in Italia. Milan e Juventus sono alla finestra per il centrocampista del Newcastle. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

