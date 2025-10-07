È finita così Simona Ventura brutte notizie | ha saputo tutto poco fa

Simona Ventura ha inaugurato il suo ritorno alla grande televisione con un debutto che, almeno inizialmente, ha fatto ben sperare. Lunedì 29 settembre la prima puntata del nuovo “Grande Fratello” ha convinto 2,81 milioni di spettatori, con uno share del 20,4%. Numeri che hanno premiato la curiosità del pubblico nei confronti di “Super Simo” in una veste tanto attesa quanto impegnativa: quella di padrona di casa del reality più longevo della tv italiana. In apertura della seconda puntata, andata in onda lunedì 6 ottobre, la conduttrice ha voluto ringraziare personalmente gli spettatori: “Grazie mille per tutto il vostro affetto, non ce l’aspettavamo, ci speravamo naturalmente, vi abbracciamo tutti, con tutto il nostro corazon”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it