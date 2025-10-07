È Felici-show a Fossombrone Esordio vincente per San Marino
Il colpo della settimana nel girone L di Serie C è quello della Pallacanestro Titano che vince al debutto a Fossombrone, su uno dei campi più caldi della categoria e contro una squadra tra le più strutturate del raggruppamento. Il 57-70 col quale i biancazzurri battono la Bartoli Mechanics viaggia nel segno di un secondo quarto di alta qualità, con la difesa a stringere le maglie e l’attacco a produrre i punti per passare dalla parità del 10’ (20-20) al 30-41 dell’intervallo. Molto bene dentro l’area Felici, ma anche i nuovi arrivati Ugolini e Amati. I Titans non perdono mai la bussola e si attestano sempre attorno alla doppia cifra di margine fino al +13 conclusivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
