È fallito il piano di conquista dell’Europa di Putin passando dalla Calabria!

Ilfattoquotidiano.it | 7 ott 2025

di Carmelo Sant’Angelo Il candidato filo-putiniano Tridico è stato sconfitto. Sono fallite tutte le manovre da guerra ibrida messe in campo dal Cremlino. Alla brigata dei giudici comunisti, eterodiretta dal Politburo, non è riuscita la spallata: il presidente Occhiuto rimane in carica. Nonostante il controllo dei seggi elettorali, avvenuto tramite i droni, dal perfido orso bruno, il trinariciuto Tridico ha patito una sconfitta cocente. È, soprattutto, fallito il piano del morente, ma sempre astuto, Putin: far passare la sua Armata “rotta” sul Ponte nello Stretto di Messina per attaccare il cuore dellEuropa, sorprendendola da sud. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

