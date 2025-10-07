È fallito il piano di conquista dell’Europa di Putin passando dalla Calabria!
di Carmelo Sant’Angelo Il candidato filo-putiniano Tridico è stato sconfitto. Sono fallite tutte le manovre da guerra ibrida messe in campo dal Cremlino. Alla brigata dei giudici comunisti, eterodiretta dal Politburo, non è riuscita la spallata: il presidente Occhiuto rimane in carica. Nonostante il controllo dei seggi elettorali, avvenuto tramite i droni, dal perfido orso bruno, il trinariciuto Tridico ha patito una sconfitta cocente. È, soprattutto, fallito il piano del morente, ma sempre astuto, Putin: far passare la sua Armata “rotta” sul Ponte nello Stretto di Messina per attaccare il cuore dell’Europa, sorprendendola da sud. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: fallito - piano
Forbidden Fruit, Alihan e Zeynep tornano insieme? Il piano fallito
Il piano fallito di Impagnatiello, i giudici sul veleno: «Voleva solo fare abortire Giulia Tramontano». I motivi della condanna senza la premeditazione
Il piano fallito di Impagnatiello, i giudici sul veleno: «Non voleva uccidere Giulia Tramontano, solo farla abortire». I motivi della condanna senza la premeditazione
"Che senso ha aver tenuto questo ragazzo, se poi non gli si dà fiducia? Siamo soltanto ad ottobre, ma possiamo dircelo chiaramente: il piano Martinelli, sempre che ne esistesse uno, è già fallito". Contro il Sigma Olomouc toccherà di nuovo a De Gea ? http - facebook.com Vai su Facebook