E’ di uno studente di 24 anni il cadavere trovato dai cacciatori nel bosco di Bottanuco
ABBONATI A DAYITALIANEWS I problemi all’università e il giaciglio nel bosco, come è morto. Il giovane scomparso da Grezzago. Il corpo rinvenuto nel bosco di Bottanuco potrebbe appartenere a W.B.J. M., 24 anni, residente a Grezzago, nel Milanese, insieme ai genitori e ai fratelli. Il 29 aprile, giorno della scomparsa, il ragazzo avrebbe dovuto andare all’università e poi al lavoro, ma nessuno lo ha più visto. Per avere la conferma definitiva sull’identità del corpo sarà necessario attendere l’esito dell’esame del DNA. La scomparsa. Il giovane era uscito di casa intorno alle 13:30, diretto a Milano, con l’intenzione di rientrare in serata. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
