Una quiete improvvisa, rotta solo dal rombo del motore e dalle chiacchiere assopite dei passeggeri stanchi, precedeva l’orrore. L’autobus procedeva lento, faticando nella notte umida, con le luci che fendevano una pioggia sottile. Poi, non un urto, ma un boato sordo e prolungato che ha inghiottito ogni suono umano. È stato come se il fianco della montagna avesse deciso di esalare l’ultimo respiro, collassando. Un’ onda di terra, detriti e massi è piombata sul mezzo con una forza inimmaginabile, trasformando il veicolo in una bara di lamiere contorte e fango. Per chi era a bordo, l’ultima immagine è stata quella del buio che si faceva solido, pesante, definitivo, un crollo talmente vasto da non lasciare scampo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “È caduta un’intera montagna”. Frana mostruosa travolge autobus: è strage