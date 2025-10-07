Dwayne Johnson sul flop di The Smashing Machine | Non puoi controllare i risultati al botteghino

La star di Fast & Furious ha commentato il pessimo riscontro del pubblico al box-office per il film in cui recita al fianco di Emily Blunt. Dwayne Johnson non ha vissuto un periodo idilliaco al box-office nonostante la sua storia ricca di successi al botteghino. L'ultimo film nel quale ha recitato, The Smashing Machine, è stato un vero e proprio flop. Il dramma targato A24 ha incassato soltanto 5,9 milioni di dollari negli USA. Nonostante il fallimento di The Smashing Machine al box-office, Dwayne Johnson vive tutta la situazione con grande serenità. Dwayne Johnson reagisce serenamente al flop di The Smashing Machine Si tratta del peggior risultato al box-office per l'ex wrestler ma la sua reazione è assolutamente tranquilla: "Dal profondo del mio cuore, grazie a . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

