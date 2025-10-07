Duro colpo alla mafia preso il latitante Leonardo Gesualdo mentre dormiva Aveva con sé una pistola carica

Affaritaliani.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esponente di spicco della Società foggiana, ricercato dal 2020 e già condannato in primo grado a 12 anni per associazione a delinquere di stampo mafioso. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

Messina, duro colpo alla mafia. Smantellata un'organizzazione criminale: 14 arresti - La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip della città dello Stretto su richiesta della locale Direzione distrettuale ... Scrive affaritaliani.it

Napoli, duro colpo alla mafia. Blitz dei carabinieri, sgominati due clan: 24 indagati - I carabinieri del Comando Provinciale di Napoli stanno eseguendo una misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale partenopeo ... Secondo affaritaliani.it

