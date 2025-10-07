Dune 3 | Rebecca Ferguson confermato il ritorno di Lady Jessica

La stessa Lady Jessica, Rebecca Ferguson, ha confermato che tornerà effettivamente in Dune: Parte 3, ma il suo ruolo nel prossimo capitolo dell’epica saga fantascientifica sembra essere minore rispetto ai primi due film. In un’intervista con IndieWire sul suo prossimo film A House of Dynamite, è stato affrontato l’argomento di Dune: Parte 3. Ferguson ha rivelato di aver già completato le riprese del terzo film, la cui uscita è prevista per il 18 dicembre 2026, ma ha precisato che non “ ha un ruolo importante in questo ”. Lady Jessica appare a malapena in Dune: Messiah di Frank Herbert, su cui è basato Dune: Part 3. 🔗 Leggi su Cinefilos.it