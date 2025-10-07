Dumping contrattuale in Maremma | Poco usato ma stiamo attenti
GROSSETO Nella provincia di Grosseto, il fenomeno del dumping contrattuale resta sotto controllo, ma non è assente. Secondo l’ultima analisi condotta per Confcommercio – sulla base dei dati del Cnel aggiornati a settembre 2025 – il nostro territorio si colloca al 44esimo posto in Italia per incidenza di contratti non rappresentativi, con una percentuale del 3,23% nel 2024. Un dato che fa della provincia il fanalino di coda in Toscana, ma che risulta comunque più virtuoso rispetto a molte altre zone del Paese. "Le imprese grossetane dimostrano in larga parte responsabilità e correttezza, scegliendo contratti collettivi firmati da organizzazioni realmente rappresentative – commenta Gabriella Orlando, direttore di Confcommercio Grosseto –. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: dumping - contrattuale
