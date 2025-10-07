Dumfries | Ormai ho fatto tante esperienze penso sempre a…

Dumfries. Alla vigilia delle sfide di qualificazione contro Malta e Finlandia, Denzel Dumfries ha parlato apertamente delle sue ambizioni e del nuovo percorso di crescita personale. Il terzino olandese, oggi 29enne con 67 presenze in nazionale, ha spiegato come il suo obiettivo non sia più soltanto quello di incidere in zona gol, ma di evolversi in un calciatore più completo e determinante anche nella costruzione della manovra. Un cambiamento di mentalità che riflette la maturità raggiunta dopo anni ad alto livello con l’ Inter e con la maglia dell’ Olanda. “ Penso sempre a come posso migliorare e devo essere realistico, fare ancora più gol e assist è quasi impossibile per un difensore. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it