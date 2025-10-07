Due titoli toscani per gli Esordienti dell’Accademia Karate Arezzo

Arezzonotizie.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due titoli toscani, cinque medaglie e sei pass per le finali nazionali per l'Accademia Karate Arezzo. La società aretina è tornata sul tatami al PalAramini di Empoli per combattere al campionato regionale valido come qualificazione per i Campionati Italiani Esordienti dove, schierando sette. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: titoli - toscani

Ciclismo: i campionati toscani a cronometro a Firenze, ecco i titoli assegnati

Due titoli toscani e sei pass per le finali nazionali: trionfo dell’AKA Arezzo agli Esordienti

Cerca Video su questo argomento: Due Titoli Toscani Esordienti