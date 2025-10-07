Due titoli toscani e sei pass per le finali nazionali | trionfo dell’AKA Arezzo agli Esordienti

Due titoli toscani, cinque medaglie e ben sei qualificazioni per le finali nazionali: è questo lo straordinario bilancio con cui l’ AKA – Accademia Karate Arezzo torna dal Campionato Regionale Esordienti, andato in scena al PalAramini di Empoli. La società aretina, guidata dai Maestri Enzo Bertocci e Roberto Petrini, ha schierato sette giovani atleti in diverse categorie di peso, riuscendo a imporsi nel panorama regionale con prestazioni di alto livello e un bottino di due ori, due argenti e un bronzo. A festeggiare il titolo di campionesse toscane sono state Mariafrancesca De Coro (–40 kg) e Viola Mugnai (–68 kg), protagoniste di prove impeccabili che le hanno portate sul gradino più alto del podio. 🔗 Leggi su Lortica.it

