Due spettacoli per bambini al Festival Incanti a Torino

Torinotoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incanti - Rassegna Internazionale di Teatro di Figura, in programma da giovedì 9 a martedì 14 ottobre 2025 a Torino, prevede anche due spettacoli per bambini, una prima regionale e una prima nazionale. Sabato 11 alle 17 alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, corso Galileo Ferraris 266c, viene. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: spettacoli - bambini

Via d’Amelio si riempie di bambini in ricordo di Paolo Borsellino: giochi e spettacoli contro i tentacoli della mafia

Festa al quartiere Oltresavio, in Piazza Magnani mercatini e spettacoli per bambini

Tempo di Settimana longianese, tra spettacoli pirotecnici, tributi musicali e laboratori per bambini: tutti gli eventi

due spettacoli bambini festivalDUE SPETTACOLI PER BAMBINI AL FESTIVAL INCANTI - Rassegna Internazionale di Teatro di Figura, in programma da giovedì 9 a martedì 14 ottobre 2025 a Torino, prevede anche due spettacoli per bambini, una prima regionale e una prima nazionale ... Secondo piemontepress.it

due spettacoli bambini festivalFestival dello Spettacolo: tre giorni di musica, cinema e divertimento anche per te - Dal 24 al 26 ottobre al Superstudio Più di Milano il Festival dello Spettacolo riunisce musica, cinema, tv e social ... Scrive focusjunior.it

Cerca Video su questo argomento: Due Spettacoli Bambini Festival