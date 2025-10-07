Due sacchi di rifiuti in 800 metri | Sconfitta collettiva ma non mollo

In appena 800 metri di camminata, nel quartiere di Villa Eugenia a Civitanova, riempie due sacchi di rifiuti di plastica abbandonati sulla strada. "Pesano molto più del loro contenuto: raccontano una sconfitta collettiva". Parole di Andrea Foglia, fisioterapista e coordinatore del tavolo di associazioni che lavorano sui fenomeni sociali e sul benessere dei giovani. "Esci a fare una passeggiata con lo spirito giusto: il cane al guinzaglio, il desiderio di staccare la mente prima di una nuova settimana di lavoro. Poi rientri con addosso tutt’altro: sconforto, amarezza, rabbia, un senso profondo di impotenza". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

