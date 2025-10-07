Due milioni di euro per il muro di Valle piatta e la facciata di palazzo dei Priori sale il costo dello skate park

7 ott 2025

Nuove opere in arrivo e qualche progetto depennato. Il Comune di Viterbo ha approvato le modifiche al piano triennale delle opere pubbliche, ridefinendo priorità, tempi e risorse. “Abbiamo inserito nuove opere che rispondono alle esigenze della città”, spiega l’assessore ai lavori pubblici. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

