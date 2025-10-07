Due giovani trentini conquistano il mondo del rhum | Esperia vola sul podio in Messico
Un successo che profuma di canna da zucchero e di sogni trentini. Il rhum Esperia, frutto dell’ingegno di due giovanissimi imprenditori di casa nostra, ha conquistato la medaglia d’argento alla Spirits Selection 2025, i “mondiali” dei distillati che si sono svolti quest’anno in Messico. Dietro a. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
