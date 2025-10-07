Due giovani fermati durante i controlli Alto Impatto | in auto un etto di hashish

Due giovani denunciati e il sequestro di un etto di hashish: questo uno dei risultati dei controlli “Alto Impatto” che sono stati effettuati a Latina dai carabinieri con il supporto del personale della Squadra d’Intervento Operativo dell’8° Reggimento Lazio.Nell’ambito dei servizi di domenica 5. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

