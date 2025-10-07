Due arresti per droga 90 grammi di cocaina nascosti in un pannolino

Un pannolino, apparentemente innocuo, era in realtà il nascondiglio scelto per occultare quasi 90 grammi di cocaina. È questo il dettaglio che ha attirato l’attenzione dei Carabinieri della Stazione di Graniti e dell’Aliquota Radiomobile di Taormina, che nel pomeriggio di ieri hanno arrestato due. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

