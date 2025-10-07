Due anni fa l’attentato terroristico che ha causato l’inferno Il 7 ottobre 2023 l' assalto di Hamas con il rapimento di decine di israeliani
Il 7 ottobre 2023 un gruppo terroristico di Hamas irruppe in un contesto di festa di israeliani. Fu il caos. Furono rapite decine di persone. Israele ha reagito con la distruzione in atto di Gaza. Inaccettabile, le decine di migliaia di morti in questi due anni sono una vergogna per il mondo intero. Ma l’origine di questo inferno sulla Terra è risalente al 7 ottobre 2023. L'articolo Due anni fa l’attentato terroristico che ha causato l’inferno Il 7 ottobre 2023 l'assalto di Hamas con il rapimento di decine di israeliani proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
In questa notizia si parla di: anni - attentato
Paolo Borsellino, 33 anni fa la strage di mafia nell'attentato in via D'Amelio
Milano, 32 anni dalla strage di via Palestro: la città ricorda le vittime dell’attentato del 27 luglio 1993
Strage di Bologna, 45 anni dall’attentato in stazione: cosa è successo, le indagini e le condanne
A vent'anni dall'ultimo attentato, si attendono i risultati delle analisi che potrebbero riaprire il caso Unabomber. Undici persone sono sotto indagine, tra loro anche Elvo Zornitta, che dopo anni di accuse ribadisce la propria innocenza e racconta il peso di una vi Vai su Facebook
45 anni fa l'attentato all'Oktoberfest. Un terrorista neonazista e un caso mai davvero risolto. La strage resta uno dei più gravi attacchi terroristici della storia della Germania. Di Lorenzo Monfregola - X Vai su X
Due anni fa quattro ragazzi morti in viale Marconi, i genitori di Najibe: «Impegnati per evitare ad altri il nostro dolore» - Due anni esatti, trascorsi fra lacrime, ricordi e quel dolore che resta nonostante tutto. Da unionesarda.it