Due anni fa l’attentato terroristico che ha causato l’inferno Il 7 ottobre 2023 l' assalto di Hamas con il rapimento di decine di israeliani

Noinotizie.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 7 ottobre 2023 un gruppo terroristico di Hamas irruppe in un contesto di festa di israeliani. Fu il caos. Furono rapite decine di persone. Israele ha reagito con la distruzione in atto di Gaza. Inaccettabile, le decine di migliaia di morti in questi due anni sono una vergogna per il mondo intero. Ma l’origine di questo inferno sulla Terra è risalente al 7 ottobre 2023.     L'articolo Due anni fa l’attentato terroristico che ha causato l’inferno Il 7 ottobre 2023 l'assalto di Hamas con il rapimento di decine di israeliani proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

due anni fa l8217attentato terroristico che ha causato l8217inferno il 7 ottobre 2023 l assalto di hamas con il rapimento di decine di israeliani

© Noinotizie.it - Due anni fa l’attentato terroristico che ha causato l’inferno Il 7 ottobre 2023 l'assalto di Hamas con il rapimento di decine di israeliani

In questa notizia si parla di: anni - attentato

Paolo Borsellino, 33 anni fa la strage di mafia nell'attentato in via D'Amelio

Milano, 32 anni dalla strage di via Palestro: la città ricorda le vittime dell’attentato del 27 luglio 1993

Strage di Bologna, 45 anni dall’attentato in stazione: cosa è successo, le indagini e le condanne

Due anni fa quattro ragazzi morti in viale Marconi, i genitori di Najibe: «Impegnati per evitare ad altri il nostro dolore» - Due anni esatti, trascorsi fra lacrime, ricordi e quel dolore che resta nonostante tutto. Da unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Due Anni Fa L8217attentato