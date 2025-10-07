Il 7 ottobre 2023 un gruppo terroristico di Hamas irruppe in un contesto di festa di israeliani. Fu il caos. Furono rapite decine di persone. Israele ha reagito con la distruzione in atto di Gaza. Inaccettabile, le decine di migliaia di morti in questi due anni sono una vergogna per il mondo intero. Ma l’origine di questo inferno sulla Terra è risalente al 7 ottobre 2023. L'articolo Due anni fa l’attentato terroristico che ha causato l’inferno Il 7 ottobre 2023 l'assalto di Hamas con il rapimento di decine di israeliani proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Due anni fa l’attentato terroristico che ha causato l’inferno Il 7 ottobre 2023 l'assalto di Hamas con il rapimento di decine di israeliani