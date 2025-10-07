Due anni fa la strage del 7 ottobre Hamas festeggia lanciando razzi da Gaza verso Israele
Nel giorno in cui Israele r icorda le vittime dell’attacco del 7 ottobre 2023 e in Egitto si discute del piano di pace, questa mattina sono risuonate le sirene della guerra per un razzo lanciato dalla Striscia di Gaza in direzione di Netiv HaAsara. Nel 2023, ricordano i media israeliani, anche Netiv HaAsara finì nel mirino dell’attacco. In un solo giorno, 859 civili israeliani, 278 soldati e 57 membri delle forze dell’ordine furono uccisi in località, kibbutz e basi militari nei dintorni della Striscia di Gaza. Nell’attacco al festival musicale, il Nova festival, a cui partecipavano all’incirca 3 000 giovani, furono uccisi 364 partecipanti e rapiti 44. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
