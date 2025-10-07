Sono passati due anni dal 7 ottobre del 2023, quando i terroristi di Hamas provenienti dalla Striscia di Gaza hanno invaso il sud di Israele, hanno ucciso, saccheggiato, rapito, distrutto il pezzo di paese che, tra tutti, era quello che più sosteneva la convivenza. Nel nostro Speciale per questo tragico, secondo anniversario, ricordiamo quell’assalto e quel che è successo dopo, in Israele, in Europa, in America, tra gli ebrei, nel nostro dibattito pubblico (e spesso misero). Micol Flammini è a Tel Aviv e racconta l’attesa del ritorno dei 48 ostaggi, vivi o morti: la famiglia allargata dei parenti dei rapiti, che compare anche nel Memoriale “vivo” di Sderot, come scrive Fiammetta Martegani. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Due anni dopo il 7 ottobre: il ricordo, le rimozioni, i drammi di oggi e di ieri