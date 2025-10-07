Due anni dopo il 7 ottobre | cosa avevamo visto giusto cosa è cambiato davvero

Ilprimatonazionale.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 8 ott – Un anno fa, nel primo anniversario del 7 ottobre, scrivevamo che «qualcosa è cambiato». Oggi, al secondo anniversario, possiamo dire che quelle parole non erano un’impressione passeggera: molte di quelle analisi si sono rivelate esatte, altre sono state smentite, altre ancora hanno assunto contorni più duri di quanto immaginassimo. A due anni dal 7 ottobre. L’anno scorso parlavamo di una Gaza insanguinata, ridotta in macerie e sospesa sull’orlo della carestia. Nel frattempo la Striscia è sprofondata in quella carestia: secondo l’IPC un quarto della popolazione – soprattutto nel nord – vive in condizioni catastrofiche di fame. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

due anni dopo il 7 ottobre cosa avevamo visto giusto cosa 232 cambiato davvero

© Ilprimatonazionale.it - Due anni dopo il 7 ottobre: cosa avevamo visto giusto, cosa è cambiato davvero

In questa notizia si parla di: anni - dopo

Flash, il villain classico con nuovi poteri permanenti dopo 60 anni

Mariah carey torna dopo 7 anni con il album qui per tutto

Film psicologico di jennifer lawrence: l’attesa dopo otto anni

due anni dopo 7Meloni, due anni dopo il 7 ottobre: la reazione Israele è andata oltre. Ora non si sprechi l’opportunità del Piano Pace di Trump - L’appello alla pace dopo due anni dal «massacro» del 7 ottobre, a Roma blindato il ghetto e gli altri luoghi della cultura ebraica. milanofinanza.it scrive

Israele, due anni dopo l’attacco del 7 ottobre: lacrime, sirene e nuovi negoziati nel giorno del ricordo - Sheikh, si riapre uno spiraglio di dialogo per gli ostaggi ... Scrive notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Due Anni Dopo 7