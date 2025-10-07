Ducati quello di Aldeguer è l' 84° podio consecutivo | un record che sa di futuro

Gazzetta.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Almeno una moto Ducati arriva tra i primi tre ininterrottamente in MotoGP dal 2021: il primato della Honda è stato battuto con il pilota che molti considerano protagonista assoluto della prossima era a due ruote. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Dall’Igna rimprovera Bagnaia: “Gara sottotono. Aldeguer ha un futuro in Ducati”

Bagnaia è sempre più solo in Ducati. Dall’Igna parla di problemi psicologici e aggiunge: «Aldeguer è il futuro»

Aldeguer, rimonta da urlo in Austria: chi è il nuovo Marquez scelto dalla Ducati nel 2022

Ducati, accordo con Fermin Aldeguer: correrà con una rossa in MotoGP dal 2025 - Il pilota spagnolo salirà in MotoGP dal 2025 e guiderà una Ducati Desmosedici GP per i prossimi due anni, con l'opzione di ... Secondo gazzetta.it

Ducati, ufficiale Fermin Aldeguer dal 2025: "Realizzo un sogno" - "Sono davvero felice di questa opportunità: grazie a Ducati realizzerò il sogno che sto inseguendo ... Da sport.sky.it

