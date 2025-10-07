Ducati quello di Aldeguer è l' 84° podio consecutivo | un record che sa di futuro
Almeno una moto Ducati arriva tra i primi tre ininterrottamente in MotoGP dal 2021: il primato della Honda è stato battuto con il pilota che molti considerano protagonista assoluto della prossima era a due ruote. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: ducati - aldeguer
Dall’Igna rimprovera Bagnaia: “Gara sottotono. Aldeguer ha un futuro in Ducati”
Bagnaia è sempre più solo in Ducati. Dall’Igna parla di problemi psicologici e aggiunge: «Aldeguer è il futuro»
Aldeguer, rimonta da urlo in Austria: chi è il nuovo Marquez scelto dalla Ducati nel 2022
Francesco Bagnaia prima si sfoga e poi si scusa a Mandalika: relazione con Ducati a un bivio e l’ascesa di Aldeguer… - - X Vai su X
Al momento giusto: il successo del rookie Fermin Aldeguer a Mandalika è in copertina su Motosprint 40 in edicola da oggi! All'interno della rivista troverai anche l’analisi del weekend nero della Ducati ufficiale con l’infortunio di Marc Marquez (dopo l’incidente - facebook.com Vai su Facebook
Ducati, accordo con Fermin Aldeguer: correrà con una rossa in MotoGP dal 2025 - Il pilota spagnolo salirà in MotoGP dal 2025 e guiderà una Ducati Desmosedici GP per i prossimi due anni, con l'opzione di ... Secondo gazzetta.it
Ducati, ufficiale Fermin Aldeguer dal 2025: "Realizzo un sogno" - "Sono davvero felice di questa opportunità: grazie a Ducati realizzerò il sogno che sto inseguendo ... Da sport.sky.it