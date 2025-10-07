Droni vittime e tensione | sul tavolo i Tomahawk per Kyiv

Notte di tensione e allarmi incrociati fra Ucraina e Russia: attacchi con droni, infrastrutture colpite, vittime civili e nuove incognite strategiche mentre dagli Stati Uniti arriva il segnale più atteso, la possibile fornitura dei Tomahawk. Il fronte non conosce tregua, e l’eco delle esplosioni entra nelle case prima dell’alba. Una scia di droni e missili . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Droni, vittime e tensione: sul tavolo i Tomahawk per Kyiv

Raid incrociati tra Russia e Ucraina: droni ucraini abbattono due vittime a Rostov, attacchi russi su Dnipro, Kharkiv e Zaporizhzhia

Droni nella notte su Kiev, tra le sei vittime accertate anche un bambino di 6 anni

Droni nella notte su Kiev, colpito un edificio: tra le sei vittime accertate anche un bambino di 6 anni

Podcast - 6 ottobre 2025 La Russia lancia 50 missili e 500 droni contro l'Ucraina, almeno cinque le vittime. Sfiorato un treno con a bordo pacifisti italiani. Zelensky: "Usa e Ue costringano Putin a fermarsi". Il leader del Cremlino: "L'invio di Tomahawk a Kiev - facebook.com Vai su Facebook

Droni russi hanno colpito la stazione di Shostka (Sumy). Soccorsi al lavoro;… 30+ vittime. Colpiti personale Ukrzaliznytsia e passeggeri. È terrorismo: il mondo non può ignorare. Basta chiacchiere, servono azioni forti. - X Vai su X

