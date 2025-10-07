Droni russi su Ucraina un morto
7.44 Ancora raid russi sull'Ucraina: nella regione di Kherson, una persona è stata uccisa e 18 sono rimaste ferite, rende noto Ukrinform. Particolarmente colpita anche Poltava, a sudest di Kiev, dove sono stati danneggiati un impianto energetico, un edificio amministrativo, magazzini e materiale ferroviario. Droni russi anche su Sumy,Zaporizhzhia, Nikopol e Marhanets. I sistemi di difesa russa hanno abbattuto 184 droni ucraini, la maggior parte sulle regioni di Belgorod e Kursk e uno diretto a Mosca. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
