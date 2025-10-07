Droga negli slip e nel risvolto dei pantaloni | 25enne arrestato

Genovatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia di Stato di Genova ha arrestato un ragazzo di 25 anni per spaccio.Lunedì sera, durante un controllo del territorio nel centro storico, gli agenti hanno percorso i vicoli di via San Luca e Mele fino a giungere nei pressi di vico Santo Sepolcro: qui hanno trovato il 25enne gambiano che. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

droga - slip

