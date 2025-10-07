Droga e maranza ora basta Giro di vite della prefettura | I controlli non finiscono qui
Spaccio di droga. Ma non solo. Anche il fenomeno ’maranza’ è al centro dei controlli di venerdì e sabato notte nel centro storico. Che sono poi i fenomeni che maggiormente preoccupano i senesi residenti dentro le mura. "I servizi, coordinati efficacemente dal questore Ugo Angeloni, hanno visto impegnate complessivamente venti pattuglie ed un’unità cinofila con 46 operatori. Nel corso delle operazioni sono state identificate 147 persone e controllati 57 veicoli", le cifre sulla maxi-operazione date dal prefetto Valerio Massimo Romeo. Dietro suo input, infatti, è stata svolta "nel quadro delle azioni di sicurezza programmate per la città di Siena", spiega il palazzo del Governo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
