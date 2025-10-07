Droga chimica e cocaina rosa arrestato un ausiliare del traffico

Cocaina rosa, ecstasy, ketamina, hashish e marijuana: un vero e proprio arsenale di droga scoperto nelle mani di un uomo insospettabile, un ausiliare del traffico del Comune di Bacoli. A far scattare l’operazione sono stati i carabinieri della stazione locale, impegnati in un servizio antidroga. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: droga - chimica

#Bacoli - Ausiliare del traffico ma anche pusher di coca rosa e ketamina. A Bacoli in casa droga chimica e oltre 1kg di marijuana. #Cronaca #Ausiliare #Coca #Ketamina #Pusher #NanoTV Vai su Facebook

Bacoli, arrestato ausiliare del traffico per spaccio di droga - Cocaina rosa, ecstasy, ketamina e uno squarcio allarmante sul traffico di droga e le diverse tipologie di stupefacenti che viaggiano nelle mani di insospettabili incensurati: arrestato ... Come scrive msn.com

Droga, spacciatori a ore: la nuova arma dei clan. Studenti, rider, ausiliari del traffico: ecco chi sono - C’è chi sfreccia in scooter con lo zaino di Deliveroo, chi nasconde le dosi tra i sacchi dell’immondizia, e chi riceve ordini su Telegram e WhatsApp come se stesse gestendo ... Da ilmessaggero.it