Droga chimica e cocaina rosa arrestato un ausiliare del traffico

Napolitoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cocaina rosa, ecstasy, ketamina, hashish e marijuana: un vero e proprio arsenale di droga scoperto nelle mani di un uomo insospettabile, un ausiliare del traffico del Comune di Bacoli. A far scattare l’operazione sono stati i carabinieri della stazione locale, impegnati in un servizio antidroga. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

