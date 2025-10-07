Droga ai turisti in Costiera con base a Positano | in 7 finiscono nei guai
Spaccio in Costiera Amalfitana, 7 misure cautelari. I carabinieri del Comando provinciale di Napoli hanno eseguito questa mattina, nelle province di Napoli, Salerno, Cosenza, Lecce e Pescara, un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa dal gip del Tribunale di Torre Annunziata. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
