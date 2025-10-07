Dreams of Another Recensione | quando sparare significa creare non distruggere
Dreams of Another è molto più di un semplice videogioco: è una dichiarazione d’intenti artistica, un’esperienza sensoriale e filosofica che ridefinisce il rapporto tra gioco, arte e creazione. L’ideatore, Baiyon, noto per la sua sensibilità visiva e sonora già espressa in PixelJunk Eden, costruisce un universo in cui l’atto di “sparare” non è distruzione, ma generazione. Il principio guida dell’opera, “ Nessuna creazione senza distruzione ”, diventa la chiave di lettura di un viaggio interiore dove ogni gesto ha un significato, e ogni impulso creativo dà forma all’esistenza stessa. A differenza dei tradizionali action game, Dreams of Another non invita a combattere o a distruggere, ma a costruire. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
In questa notizia si parla di: dreams - another
Netflix punta agli Oscar con Train Dreams, ecco l'epico teaser del film con Joel Edgerton
Shape of dreams: il futuro emozionante del roguelite cooperativo 2025
WE RECOMMEND ANOTHER NEW PRODUCT FROM 2025 Master of Dreams https://push.fm/fl/jsawcrkr https://maxlaser.bandcamp.com/album/vampirellas-song-remake-2025 Vai su Facebook
Dreams of Another: quando sparare crea mondi — l’opera visionaria di Baiyon che trasforma la distruzione in arte interattiva - X Vai su X
Dreams of Another, recensione (PlayStation 5) - Dreams of Another, recensione di una meravigliosa avventura onirica per PlayStation 5. Riporta icrewplay.com
Dreams of Another: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot - ” È questo il principio che guida Dreams of Another, l’ultima opera del visionario Baiyon, artista multimediale e autore di PixelJunk Eden. Da techgaming.it