Dreams of Another è molto più di un semplice videogioco: è una dichiarazione d’intenti artistica, un’esperienza sensoriale e filosofica che ridefinisce il rapporto tra gioco, arte e creazione. L’ideatore, Baiyon, noto per la sua sensibilità visiva e sonora già espressa in PixelJunk Eden, costruisce un universo in cui l’atto di “sparare” non è distruzione, ma generazione. Il principio guida dell’opera, “ Nessuna creazione senza distruzione ”, diventa la chiave di lettura di un viaggio interiore dove ogni gesto ha un significato, e ogni impulso creativo dà forma all’esistenza stessa. A differenza dei tradizionali action game, Dreams of Another non invita a combattere o a distruggere, ma a costruire. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Dreams of Another Recensione: quando sparare significa creare, non distruggere