Dramma Marc Marquez: annunciato il ritiro dalla Moto GP L’infortunio è gravissimo"> Il talento del fortissimo pilota spagnolo è stato spesso frenato da gravissimi infortuni. Questa volta sarà ancora più dura. Il primo weekend da campione del mondo MotoGP si è trasformato in un incubo per Marc Marquez. Sesto nella Sprint, lo spagnolo della Ducati è stato tamponato da Marco Bezzecchi durante il giro di apertura del GP d’Indonesia. Cadendo ad alta velocità dalla sua GP25, Marquez ha colpito la spalla destra ed è stato immediatamente trasportato al centro medico del circuito di Mandalika. Il dottor Angel Charte ha confermato una piccola frattura alla clavicola, sottolineando però la complessità della situazione a causa del braccio già operato, senza escludere possibili lesioni ai legamenti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Dramma Marc Marquez: annunciato il ritiro dalla Moto GP | L’infortunio è gravissimo