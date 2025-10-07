Dramma Marc Marquez | annunciato il ritiro dalla Moto GP | L’infortunio è gravissimo
Dramma Marc Marquez: annunciato il ritiro dalla Moto GP L’infortunio è gravissimo"> Il talento del fortissimo pilota spagnolo è stato spesso frenato da gravissimi infortuni. Questa volta sarà ancora più dura. Il primo weekend da campione del mondo MotoGP si è trasformato in un incubo per Marc Marquez. Sesto nella Sprint, lo spagnolo della Ducati è stato tamponato da Marco Bezzecchi durante il giro di apertura del GP d’Indonesia. Cadendo ad alta velocità dalla sua GP25, Marquez ha colpito la spalla destra ed è stato immediatamente trasportato al centro medico del circuito di Mandalika. Il dottor Angel Charte ha confermato una piccola frattura alla clavicola, sottolineando però la complessità della situazione a causa del braccio già operato, senza escludere possibili lesioni ai legamenti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Annuncio choc di Marc Marquez: “Carriera finita”, MotoGP letteralmente sconvolta - Annuncio pazzesco da parte di Marc Marquez, con la sua carriera in MotoGP che ha rischiato di terminare prima del previsto. fuoristrada.it scrive
Marc Marquez infortunato, il pilota salterà Phillip Island e Sepang. Lo spagnolo: «Fortunatamente la lesione non è grave» - Il neo iridato della Ducati è stato coinvolto in un incidente al via del Gran Premio d'Indonesia, centrato da ... Come scrive msn.com