Quando un eroe diventa un eroe? C’è un momento particolare, un istante che svolta un’esistenza, oppure questo percorso verso la gloria è fatto di tanti, piccoli passi? Nel caso di Ian Aranill, meglio noto come Dragonero, abbiamo scoperto quanto la sua ascesa a eroe dell’Erondar sia stata segnata da diversi episodi, che Luca Enoch e Stefano Vietti ci hanno raccontato tanto nella serie regolare quanto nello spin off Senzanima. Ma prima ancora della fuga dalla casa paterna per diventare un mercenario, il giovane Ian era già sulla strada dell’eroe. Una scoperta che viene raccontata non in un fumetto ma in una serie animata, in cui abbiamo modo di scoprire la bellezza di un’avventura adolescenziale, scoprendo l’essenza più autentica e pura del futuro scout Aranill. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Dragonero – I Paladini, la prima avventura di Bonelli Entertainment