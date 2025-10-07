Dragon Ball Daima il produttore rivela | Nasce per essere completamente diverso

C’è un filo rosso che collega Dragon Ball Daima a Dragon Ball Super: Super Hero, e passa attraverso la mente irrequieta di Akira Toriyama. In un’intervista recentemente tradotta e inclusa nel cofanetto Blu-ray giapponese di Dragon Ball Daima, il produttore Akio Iyoku ha svelato dettagli preziosi sulla genesi dell’ ultimo anime supervisionato dal maestro prima della sua scomparsa. La rivelazione più significativa riguarda l’intenzione deliberata di creare qualcosa di completamente diverso rispetto a Dragon Ball Super, un’opera che si distacca tonalmente ed esteticamente dalla serie precedente. Per chi ha seguito l’era Dragon Ball Super, nonostante la possibile fine della storia, questa dichiarazione non dovrebbe sorprendere. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Dragon Ball Daima, il produttore rivela: “Nasce per essere completamente diverso”

In questa notizia si parla di: dragon - ball

Dragon ball super non tornerà presto: fan invitati a mostrare pazienza

Nuovo film di dragon ball in arrivo presto

Dragon Ball Z: Kakarot – Daima: Avventura nel regno demoniaco riceve il trailer di lancio

Display your battle-tested nature with this Super Saiyan Son Goku skin! #GekishinSquadra #Squadra #DragonBall - X Vai su X

Dragon Ball debuttò nel 1984 su Weekly Shonen Jump, conquistando per comicità, azione e innovazione il genere shonen. https://anime.everyeye.it/notizie/riscopriamo-capitolo-dragon-ball-incontro-cambio-goku-832375.html?utm_medium=Social&utm_so - facebook.com Vai su Facebook

Dragon Ball Daima, il produttore rivela: “Nasce per essere completamente diverso” - L'articolo Dragon Ball Daima, il produttore rivela: “Nasce per essere completamente diverso” proviene da ScreenWorld. Come scrive msn.com

Dragon Ball Daima: i produttori svelano una curiosità sul primo episodio - Dragon Ball Daima è l'ultimo progetto di Akira Toriyama e i produttori hanno svelato un aneddoto sul primo episodio. Da mangaforever.net