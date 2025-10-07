Dragon Ball Daima doveva essere completamente diverso | la rivelazione che sconvolge i fan
C’è un filo rosso che collega Dragon Ball Daima a Dragon Ball Super: Super Hero, e passa attraverso la mente irrequieta di Akira Toriyama. In un’intervista recentemente tradotta e inclusa nel cofanetto Blu-ray giapponese di Dragon Ball Daima, il produttore Akio Iyoku ha svelato dettagli preziosi sulla genesi dell’ ultimo anime supervisionato dal maestro prima della sua scomparsa. La rivelazione più significativa riguarda l’intenzione deliberata di creare qualcosa di completamente diverso rispetto a Dragon Ball Super, un’opera che si distacca tonalmente ed esteticamente dalla serie precedente. Per chi ha seguito l’era Dragon Ball Super, nonostante la possibile fine della storia, questa dichiarazione non dovrebbe sorprendere. 🔗 Leggi su Screenworld.it
