Dove vedere in tv Real Madrid-Roma Champions League calcio femminile 2026 | orario programma streaming
Domani, mercoledì 8 ottobre (ore 18:45), la Roma farà il proprio esordio nell’ edizione 2025-2026 della Champions League di calcio femminile. Le giallorosse affronteranno all’ Estadio Alfredo Di Stéfano il Real Madrid in una trasferta molto complicata, ma di grande fascino per la storia del club spagnolo. Il sorteggio di Nyon ha riservato alle capitoline, oltre al confronto con il club iberico, le sfide contro il Barcellona, St. Poelten e Valerenga tra le mura amiche, mentre ci saranno impegni esterni contro il Chelsea e l’OH Leuven. Giova ricordare che da questa stagione prende il via il format del girone unico, come è già accaduto nella stagione passata a livello maschile. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: vedere - real
Quando va in onda la puntata di Matrimonio a prima vista su Real Time e dove vedere la replica
Affittano tetti e balconi per vedere Kairat-Real Madrid di Champions: la mossa disperata dopo il sold out
Atletico-Real in tv e in streaming: dove vedere il derby di Madrid
A partire dalle ore 15:00 di domenica 05 ottobre sarà possibile seguire il match in diretta streaming a pagamento https://shorturl.at/KL3Xm per acquistare il ticket e vedere la partita #realmonterotondo #siamomonterotondo #seried #lnd Vai su Facebook
Real Madrid-Villarreal: dove vedere il match della Liga in TV e in streaming - Il Villarreal ha ottenuto un pareggio importante contro la Juventus, mentre il Real Madrid ha dominato il Kairat fuori casa. Da tag24.it
Dove vedere in tv Virtus Bologna-Real Madrid, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming - Le grandi squadre continentali iniziano l'arduo percorso che porterà poi alle ... Lo riporta oasport.it