Dove vedere in tv Real Madrid-Roma Champions League calcio femminile 2026 | orario programma streaming

Domani, mercoledì 8 ottobre (ore 18:45), la Roma farà il proprio esordio nell’ edizione 2025-2026 della Champions League di calcio femminile. Le giallorosse affronteranno all’ Estadio Alfredo Di Stéfano il Real Madrid in una trasferta molto complicata, ma di grande fascino per la storia del club spagnolo. Il sorteggio di Nyon ha riservato alle capitoline, oltre al confronto con il club iberico, le sfide contro il Barcellona, St. Poelten e Valerenga tra le mura amiche, mentre ci saranno impegni esterni contro il Chelsea e l’OH Leuven. Giova ricordare che da questa stagione prende il via il format del girone unico, come è già accaduto nella stagione passata a livello maschile. 🔗 Leggi su Oasport.it

