Dove vedere in tv Paolini-Yuan WTA Wuhan 2025 | orario programma streaming

Domani, mercoledì 8 ottobre, Jasmine Paolini farà il proprio esordio nel WTA1000 di Wuhan. Sul cemento cinese l’azzurra affronterà nel secondo turno la padrona di casa Yue Yuan, vittoriosa nel primo round contro Lucia Bronzetti. La toscana dovrà mantenere la giusta concentrazione per far sua la partita e puntare al successo. Reduce dalla splendida partita disputata nei quarti a Pechino contro Amanda Anisimova, poi vittoriosa nel torneo, la toscana si augura di mantenere quello stesso standard di gioco in modo da dar seguito alle proprie ambizioni di prendere parte alle WTA Finals di Riad (Arabia Saudita). 🔗 Leggi su Oasport.it
