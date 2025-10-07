Dove vedere in tv Paolini-Yuan WTA Wuhan 2025 | orario programma streaming

Oasport.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani, mercoledì 8 ottobre, Jasmine Paolini farà il proprio esordio nel WTA1000 di Wuhan. Sul cemento cinese l’azzurra affronterà nel secondo turno la padrona di casa Yue Yuan, vittoriosa nel primo round contro Lucia Bronzetti. La toscana dovrà mantenere la giusta concentrazione per far sua la partita e puntare al successo. Reduce dalla splendida partita disputata nei quarti a Pechino contro Amanda Anisimova, poi vittoriosa nel torneo, la toscana si augura di mantenere quello stesso standard di gioco in modo da dar seguito alle proprie ambizioni di prendere parte alle WTA Finals di Riad (Arabia Saudita). 🔗 Leggi su Oasport.it

dove vedere in tv paolini yuan wta wuhan 2025 orario programma streaming

© Oasport.it - Dove vedere in tv Paolini-Yuan, WTA Wuhan 2025: orario, programma, streaming

In questa notizia si parla di: vedere - paolini

Dove vedere in tv Paolini-Krueger, WTA Cincinnati 2025: orario, programma, streaming

Dove vedere in tv oggi Paolini-Krueger, WTA Cincinnati 2025: orario, programma, streaming

Dove vedere in tv oggi Errani/Paolini-Linette/Tauson, WTA Cincinnati 2025: orario, programma, streaming

vedere tv paolini yuanDove vedere in tv Errani/Paolini-Kato/Stollar, WTA Pechino 2025: orario finale, programma in chiaro, streaming - La difesa del titolo da parte di Sara Errani e Jasmine Paolini nel tabellone di doppio femminile del WTA 1000 di Pechino andrà in scena domani, domenica 5 ... Scrive oasport.it

vedere tv paolini yuanDove vedere in tv la finale di Paolini ed Errani al Wta 1000 di Pechino - 30, Sara Errani e Jasmine Paolini si giocano nuovamente la finale del China Open, al Wta 1000 di Pechino, ... Segnala corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Vedere Tv Paolini Yuan